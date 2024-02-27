نائب رئيس وزراء فيجي: الإمارات رائدة في التجارة العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد مانوا كاميكاميكا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي، أهمية فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، لبحث إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية والتحديات التي تواجهها.

وقال إن القضية الرئيسة التي يأمل في التوصل إلى حل بشأنها خلال المؤتمر الوزاري بأبوظبي، هي اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والتي تم الاتفاق عليها جزئياً في المؤتمر الوزاري السابق، وسنطالب المؤتمر برؤية أكبر بشأن الدعم في منطقتنا، لضمان أن مخزوننا من الصيد يظل مستداماً، بالإضافة إلى رغبتنا في إنشاء صناعة خاصة، في ما يتعلق بصيد الأسماك.

وأضاف مانوا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة: «نحن في المؤتمر الوزاري الثالث عشر بأبوظبي، لإيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجهنا، خصوصاً في ما يتعلق بصيد الأسماك، والتي تعد من المصادر الرئيسة لنا، ولذلك نحن عازمون على تحقيق بعض النتائج الجيدة».

وقال إن مخرجات هذا الحدث ستكون مهمة وضرورية لجمهورية فيجي ومنطقة المحيط الهادئ، حيث يتطرق المؤتمر إلى العديد من القضايا المهمة، التي تخص منطقتنا.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية فيجي، عن شكره لدولة الإمارات على استضافتها لهذا الحدث المهم لجميع دول العالم. وقال إن دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية، وهي مثال يحتذى لبقية دول العالم، ونحن جئنا إلى أبوظبي لنرى ما يمكن أن نتعلمه من الإمارات، من أجل دفع عجلة التجارة الخارجية في بلادنا، ولدينا كذلك بعض فرص الأعمال في منطقة المحيط الهادئ، التي نتطلع أن نجذب إليها المستثمرين من دولة الإمارات.

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