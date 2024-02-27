الهند تحث على إيجاد حل دائم بشأن مخزونات الغذاء

المصدر: أبوظبي - رويترز

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دعا وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، أمس، إلى إيجاد حل دائم لقواعد السياسات الحكومية فيما يتعلق بمخزونات الغذاء، مشيراً إلى أنّ من الضروري تحقيق ذلك لخفض الجوع عالمياً بحلول العام 2030.

جاء ذلك مع انطلاق اجتماعات منظمة التجارة العالمية في أبوظبي.

وقال جويال في بيان مسجل نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية: «إيجاد حل دائم بشأن المخزونات العامة لا يزال بنداً على جدول الأعمال لم يتم إنجازه وعلينا تنفيذه».

وتحاول منظمة التجارة العالمية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 عاماً، والتي تدعم لوائحها 75 % من التجارة العالمية، إبرام صفقات بتوافق الآراء.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، للصحافيين قبل الاجتماع: «من الناحية السياسية هذا وقت صعب للغاية»، في إشارة إلى الحروب والتوترات والانتخابات المقبلة، مضيفة: «لكن آمل أن نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات».

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، إن التجارة والاستدامة ستكونان على جدول أعمال المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لضمان أهمية المنظمة في المستقبل.

وقال معالي الزيودي لوكالة رويترز: «الجيل القادم لن يكون لديه نفس النظام البيئي التجاري الذي لدينا في الوقت الحاضر ولا نريد أن تتخلف المنظمة عن الركب عندما يدير الجيل القادم الملف التجاري».

ومن العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي هو عزيمة أوكونجو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، التي ساعد إصرارها على عقد اجتماعات طوال الليل، في إبرام حزمة من الصفقات في جنيف في عام 2022.

وقال آلان يانوفيتش الشريك في شركة المحاماة أكين جامب شتراوس: «ما يجعلني أكثر تفاؤلاً بعض الشيء من الآخرين في هذه المرحلة هو أن المديرة العامة شخصية استباقية للغاية ومستعدة لدفع الوزراء. وقال: «منظمة التجارة العالمية منفعة عامة في نهاية المطاف، ووجهة نظرنا هي أن هناك تكلفة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي من أي تآكل لهذا النظام».

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