مشاركة واسعة في معرض «مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2024»

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

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شهدت فعاليات النسخة الثالثة لمعرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2024، مشاركة واسعة من جهات محلية وأمنية وعلاجية متخصصة.

وافتتح اللواء ركن يوسف معيوف الحلامي، قائد القوات البرية، أمس، المعرض الذي تنظمه وزارة الدفاع ممثلة في قيادة الشرطة العسكرية بمدينة زايد العسكرية، في أبوظبي، ويستمر حتى 5 مارس المقبل، بحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وكبار ضباط وزارة الدفاع والجهات الأمنية في الدولة، وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات العلاج من الإدمان والجرائم الإلكترونية.

ويهدف المعرض، الذي يجري تنظيم نسخته الثالثة لمنتسبي وزارة الدفاع والجهات الأمنية والشرطية ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى التوعية بمخاطر آفة المخدرات وطرق الوقاية منها، والتصدي لها في بيئة العمل والمنزل والمجتمع، وتنمية مهارات الوعي والإدراك في مجالات الجرائم الإلكترونية، والتوعية ضد جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وكيفية تجنب الوقوع فيها.

ويسهم المعرض في إبراز قدرات وزارة الدفاع في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجرائم الإلكترونية.

ويسعى المعرض إلى تعزيز جهود التعاون بين وزارة الدفاع مؤسسات القطاعين الأمني والمدني، وتسليط الضوء على المبادرات الناجحة، علاوة على تبادل الأفكار حول تحسين الإجراءات الحالية، وتطوير استراتيجيات جديدة في هذه المجالات.

وتخلل حفل الافتتاح كلمة من العميد الركن محمد سالم حميد الكتبي، قائد الشرطة العسكرية، تحدث فيها عن جهود وزارة الدفاع في حماية منتسبيها من مخاطر المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية والجرائم الإلكترونية، وكلمة من الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تحدث فيها عن أهمية الاستعداد لمواجهة الحروب السيبرانية، والوقاية من جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

ويشارك في المعرض عدد من الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة منها وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة دبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة الشارقة، مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، المركز الوطني للتأهيل، مركز إرادة للعلاج والتأهيل.

ويحتضن المعرض، سلسلة من النقاشات والجلسات الحوارية، التي ستمثل فرصة فريدة للاستفادة من خبرات المتخصصين في مجالات مواجهة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتصدي للجرائم الإلكترونية. كما يشهد المعرض عروضاً تفاعلية من الجهات المشاركة، وعرض أفلام توعية عن مخاطر آفة المخدرات والجرائم الإلكترونية، وسيحظى زوار المعرض بفرصة رائعة للتعرف على أحدث سبل الوقاية من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأبرز طرق التصدي لجرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

ويمثل «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية»، منصة مهمة للغاية لاكتساب معارف وخبرات مهمة حول التحديات والمخاطر، التي تواجه منتسبي وزارة الدفاع والجهات الأمنية والشرطية ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والمجتمع وتطوير استراتيجيات وحلول مبتكرة لمعالجة هذه المشكلات.

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