206 مطلوبين سلمتهم إدارة التعاون الدولي في «العدل» لدول أجنبية 2023

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، أن العام الماضي 2023 شهد تسليم 206 متهمين مطلوبين لدول أجنبية، وفقاً لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة في هذا الصدد.

وأشارت الإدارة عبر تقرير إنجازاتها للعام 2023، والذي نشرته على موقع وزارة العدل الالكتروني (www.moj.gov.ae)، إلى أن أجندة خططها المستقبلية تتضمن العديد من المبادرات من بينها عقد 21 اتفاقية تعاون قضائي دولي، من بينها 3 اتفاقيات جاهزة للتوقيع و7 اتفاقيات موقعة وفي انتظار دخولها حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة.

وتفصيلاً، أفادت إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل بأنه في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للإدارة، ولمواكبة آخر المستجدات محلياً وعالمياً، واصلت الإدارة تكثيف نشاطها خلال العام 2023، واستكملت جهودها في بناء الشراكات الاستراتيجية العالمية، بكل ما يسهم في تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز