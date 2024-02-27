99 % نسبة الفصل بالقضايا في محاكم رأس الخيمة 2023

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة عن تحقيقها إنجازاً لافتاً في نسب الفصل بالقضايا المنظورة أمامها خلال العام القضائي المنصرم 2023 بنسبة بلغت 99 %، وذلك طبقاً للأرقام الرسمية والإحصاءات التي أصدرتها إدارة التفتيش القضائي عن نتائج أداء العمل القضائي في الدائرة، وتشير الأرقام إلى أن عام 2023 سجّل ارتفاعاً طفيفاً في عدد القضايا المنظورة والتي بلغ مجموعها 11664 قضية مدنية وجزائية، مقابل 11605 قضايا مدنية وجزائية في عام 2022، بزيادة قدرها 59 قضية.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة أنه بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء حققت المحاكم إنجازات نوعية في سرعة الفصل في القضايا وكفاءة وجودة الأحكام الصادرة، وتقديم خدمات عدلية تهدف لخدمة العدالة في الإمارة، وتحقيق سعادة المتعاملين، إلى جانب التطور التقني الذي شهدته الدائرة وانعكس على المتعاملين.

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