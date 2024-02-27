انطلاق المخيم الشتوي 2024 بمشاركة 500 شاب وفتاة

المصدر: دبي - مريم العلي

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انطلقت فعاليات المخيم الشتوي 2024 بواحة المرموم في دبي، بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومشاركة 500 شاب وفتاة يمثلون مختلف الخلفيات الثقافية والعلمية والعملية.

ينظم المخيم المؤسسة الاتحادية للشباب ومجالس الشباب المحلية، بهدف توفير بيئة تعليمية وترفيهية مميزة لأفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تسعى إلى تعزيز التواصل وبناء العلاقات الاجتماعية، وإعداد القيادات الشابة الواعدة، فضلاً عن توحيد الطموحات المستقبلية ضمن إطار المساهمة الفعلية في مسيرة التنمية الوطنية.

وشهد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، فعاليات المخيم الشتوي 2024، واطلع خلال جلسة نقاشية على إنجازات المجالس المحلية للشباب، وكرّم أفضل ثلاث مبادرات في عام 2023، وأفضل مبادرة مستدامة، إضافة للشركاء الاستراتيجيين الداعمين للعمل الشبابي، كما شاركهم تطلعاتهم المستقبلية وخططهم الاستراتيجية خلال العام الجاري، وذلك أثناء حضوره جانباً من ورشة عمل بعنوان «تصميم مستقبل مجالس الشباب 2024».

ركيزة أساسية

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: «لطالما اعتبرت القيادة الرشيدة تفعيل دور الشباب أمراً بغاية الأهمية وفي طليعة أولوياتها، وذلك لكونهم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتطوير، فمن خلال دعم الشباب وتمكينهم، تتعزز لدينا المساعي لبناء مجتمع مستقبلي يستند على الابتكار والإبداع، إذ تتبنى الدولة استراتيجيات شاملة لتمكين الشباب وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في بناء مستقبل واعد ومزدهر».

أنشطة نوعية

استقطب المخيم الشتوي في واحة المرموم بدبي أكثر من 500 مشارك من أبناء المجتمع والشباب من مختلف الخلفيات الثقافية والعلمية والعملية، للمشاركة في فعاليات نوعية هدفت إلى بناء الشخصية وتطوير الذات.

منصة حيوية

وقال جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب: «المخيم الشتوي شكّل منصة حيوية لتوحيد التطلعات ورسم الخطط المستقبلية بين الشباب، من خلال توفير بيئة تفاعلية ملهمة عززها حضور معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، حيث عمل الشباب على تبادل الأفكار والخبرات، واكتساب المهارات اللازمة لتحقيق أهدافهم وتحقيق طموحاتهم».

وأكد حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب، أهمية تنظيم مثل هذه المخيمات التي تلعب دواراً مهماً في حياه الشباب، معرباً عن امتنانه بالاهتمام الكبير لدعم وتشجيع الشباب من قبل الوزارة، وحرصها على إقامة هذا المخيم الشتوي.

واعتبر محمد الواحدي، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، أن المخيم بحضور معالي وزير دولة لشؤون الشباب واطلاعه على إنجازات مجالس الشباب، منح الشباب آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات، والتفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع والتحديات التي يواجهها.

من جانبها أفادت رحمة الكمالي، رئيس مجلس رأس الخيمة للشباب، بأن المخيم منح الشباب فرصة للتعرف على أشخاص جدد وتبادل الخبرات والمعرفة وتكوين صداقات جديدة.

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