اتفاقية تعاون لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة ودعم المزارعين في حتا

المصدر: دبي - البيان

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وقعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع مجلس تجار حتا، المعنيّ بدعم رواد الأعمال، وتطوير الحركة التجارية والاستثمارية والسياحية في منطقة حتا، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الممارسات التجارية المستدامة ودعم المزارعين.

ووقع الاتفاقية كل من محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، ومانع أحمد الكعبي رئيس مجلس تجار حتا، وذلك بحضور يعقوب محمد البلوشي مدير إدارة فئة الأغذية الطازجة بتعاونية الاتحاد.

وأكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي للتعاونية، أن توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس تجار حتا، يتماشى مع التزام التعاونية بمعايير الاستدامة، ودعم المنتجات المحلية، ضمن مبادراتها المجتمعية، مشيراً إلى أن التعاونية حريصة على إيجاد شراكات جديدة، تعزز من ممارساتها للأعمال في مختلف مناطق إمارة دبي، مع ضمان توافر المنتجات الطازجة والمحلية للمستهلكين بشكل يومي، لافتاً إلى أن مشاركة التعاونية في مهرجان الزراعة في حتا، ودعمها للمهرجان، يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وضمن مبادراتها ومساهماتها المجتمعية لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، بما يلبي توجيهات ورؤية وتطلعات القيادة الرشيدة بالدولة. وأكد مانع أحمد الكعبي رئيس مجلس تجار حتا، أن منطقة حتا من المناطق الزراعية الرئيسة في إمارة دبي، وما زالت محل اهتمام القيادة الرشيدة، حيث تم إطلاق الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا.

وتابع: تضم منطقة حتا أكثر من 200 مزرعة، تنتج أنواعاً عديدة من الفواكه والخضراوات الموسمية والتمور، وكذلك أكثر من 230 عزبة لتربية الحلال، وتشتهر بكثرة الأمطار والسدود والمياه العذبة فيها، مع خصوبة التربة الزراعية.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية مع جمعية الاتحاد، سيكون له أثر إيجابي، ونقله نوعيه للمزارع والمنتج المحلي.

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