«دبي 10X» تستعرض سير مشاريع تحسين جودة الحياة

المصدر: دبي- البيان

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اجتمع رؤساء وأعضاء فرق «دبي 10X» من مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع المرحلة الثالثة للمبادرة والتي اعتمدها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف استعراض سير هذه المشاريع التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

مناقشة

وناقش المشاركون في الاجتماع الذي استضافته «مؤسسة دبي للمستقبل»، الخطط المستقبلية لتنفيذ هذه المشاريع بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى تحديد آليات العمل المشترك لتسريع مراحل التنفيذ والإنجاز.

وتتضمن حزمة المشاريع المعتمدة في المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X»، مشاريع مبتكرة لتحسين جودة حياة السكان والزوار، وتطوير تجربة طيران المسافرين، وتعزيز الصحة لأفراد المجتمع، والتي ستسهم في تعزيز ريادة دبي بتطوير العمل الحكومي عبر تبني أفكار مستقبلة وغير تقليدية.

مشاركة

وشملت قائمة الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع، المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة مطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، إضافة إلى طيران الإمارات، واتصالات.

استدامة

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن مبادرة «دبي 10X» تترجم رؤية القيادة الرشيدة في استدامة مسيرة الإنجازات النوعية والرائدة التي حققتها إمارة دبي، كما تجسد التعاون بين هيئات ومؤسسات حكومة دبي، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بضرورة تطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءته، وطرح أفكار وحلول مبتكرة لتكون دبي دائماً في صدارة مدن العالم.

مقدمة سباق

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، لمستقبل دبي أسست لفكر جديد وأساليب أداء استثنائية ومقومات نجاح، تكمن جميعها في كلمة سموه المأثورة التي أكد فيها: «أن المستقبل لا يأتي إلينا بل نستشرفه ونبتكر تقنياته»، مشيراً إلى أن مبادرة «10X» تسهم بجعل دبي في طليعة مدن العالم، وفي مقدمة السباق نحو المستقبل، في مختلف المجالات ومنها مجال الصحة، الذي يشكل جزءاً رئيساً من هذا المستقبل.

تعزيز ابتكار

بدوره، قالت المهندسة سوزان العناني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية: تعكس مبادرة «دبي 10X» إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية تعزيز وتوظيف الإمكانيات والقدرات لتحويل ما كان يبدو مستحيلاً في السابق إلى واقع حقيقي تمهيداً لمستقبل يأخذنا إلى آفاق جديدة.

وأضافت: نهدف من خلال مشاركتنا في المبادرة إلى إحداث ثورة في قطاع الطيران وتعزيز الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية وتجاوز المعايير التقليدية لتصميم مسار قطاع الطيران في المستقبل.

مشاريع معتمدة

من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: تجسد مبادرة «دبي 10X» روح التكامل والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وتعكس حرص القيادة على تشجيع الأفكار الإبداعية، ودعم كافة المبادرات التشاركية الهادفة إلى تصميم مستقبل العمل الحكومي في دبي، وتنمية مختلف القطاعات الحيوية، وضمان جودة حياة أفراد المجتمع.

نقلة نوعية

وأكد أن المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X» ستحقق نقلة نوعية في سباق دبي المستمر نحو ريادة المستقبل، وتبني منهجية استباقية تجعل من القطاع الحكومي في دبي الأفضل استعداداً على مستوى العالم عبر اغتنام الفرص الواعدة وتبني ثقافة الابتكار في العمل الحكومي.

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