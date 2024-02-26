عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية مالطا ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والدكتور إيان بورغ، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا، علاقات الصداقة والتعاون والفرص المتاحة لتعزيزها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في أبوظبي، الدكتور بورغ، حيث استعرض الجانبان مسار العلاقات الإماراتية المالطية وما شهدته من محطات عديدة من النمو والتطور.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا، مشيداً بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية وحرص البلدين على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور بما يلبي تطلعاتهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث سموه والدكتور إيان بورغ، خلال اللقاء، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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