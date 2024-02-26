مركز الفلك الدولي: الاثنين 11 مارس غرة رمضان فلكياً

المصدر: وام

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أعلن مركز الفلك الدولي أن يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 غرة شهر رمضان المبارك فلكياً.

وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير الجاري وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي إن الاقتران المركزي سيحدث في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريباً، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس.

وأضاف: بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس واستناداً على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكيتين خاصة من الأجزاء الغربية.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 10 مارس، أوضح عودة أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس في أبوظبي تظهر أن القمر يغيب بعد 10 دقائق من غروب الشمس وعمره 04 ساعات و45 دقيقة وبعده عن الشمس 3 درجات، وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 13 دقيقة من غروب الشمس وعمره 06 ساعات و22 دقيقة وبعده عن الشمس 3.4 درجة.

وقال إن رؤية الهلال يوم الاثنين 11 مارس ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي حيث يمكن لمن يرغب برؤيته في ذلك اليوم النظر جهة الغرب بعد غروب الشمس بحوالي 15 إلى 25 دقيقة من مكان أفقه الغربي مكشوف، والبحث عن الهلال قريبا من المنطقة التي غابت عندها الشمس، في حينها سيبدو الهلال نحيلا وقريبا من الأفق وسرعان ما سيغيب هو الآخر بعد غروب الشمس بحوالي 60 إلى 80 دقيقة.

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