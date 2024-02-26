«أمنية» تحقق أمنيات 6 أطفال مرضى بالسرطان

المصدر: وام

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ساهم التعاون المتواصل بين مؤسسة «تحقيق أمنية»، ووزارة الداخلية، ومدينة برجيل الطبية، في تحقيق أمنيات 6 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 4 - 14 عاماً، من مرضى السرطان، والذين يتلقّون العلاج في مدينة برجيل الطبية، المستشفى الرباعي الرائد التابع لشركة برجيل القابضة.

شهد الحفل، الذي نظّمته المؤسسة بالتعاون مع وزارة الداخلية في مبنى مدينة برجيل الطبية، حضور العميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، ورولا أبو منّة عضو مجلس إدارة مؤسسة "تحقيق أمنية"، وهاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية، وإبراهيم أبو غيدا رئيس قسم الأطباء لمدينة برجيل الطبية والطاقم الطبي والإداري في مدينة برجيل الطبية، بالإضافة إلى شرطة السعادة وشخصيات الشرطة الكرتونية وأسر الأطفال.

وتمّ تحقيق أمنيات الأطفال، التي تنوّعت ما بين أداء العمرة، والحصول على أجهزة آيباد برو، وآيفون، وسيارات الشرطة الإلكترونية، وسيارات الإسعاف الصغيرة، والذهاب للتسوّق وشراء الألعاب.

وتوجه هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" بالشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية وإلى أصحاب الأيادي البيضاء على تعاونهم ودعمهم المتواصل وإلى إدارة "مدينة برجيل الطبية" في أبوظبي، على رعايتهم المُتميّزة للمرضى.

وأكد العميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، الحرص على المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات في سبيل دعم جهود حماية المجتمع وتوفير البيئة الصحية الآمنة لجميع أفراده، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وقال ابراهيم أبو غيدا رئيس قسم الأطباء لمدينة برجيل الطبية إن رؤية هذه الأمنيات تتحقّق، تملأ قلوبنا بسعادة غامرة، إنه لشرف عظيم أن نقف مع هؤلاء الأطفال الشجعان وأسرهم، ونذكّرهم بأنه حتى في مواجهة الشدائد يمكن للأحلام أن تُصبح حقيقة.

وأضاف: نرغب بأن ننشر مشاعر الاطمئنان في قلوب جميع العائلات بأننا ملتزمون بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم في هذه الرحلة.

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