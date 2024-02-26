قرقاش يؤكد على ضرورة توحيد الموقف العربي لدعم أهالي غزة وإغاثتهم

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة على ضرورة التضامن وتوحيد الموقف العربي لدعم أهالي قطاع غزة واغاثتهم وتكريس حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة بعيداً عن الاستغلال البشع لهذه المأساة من قبل المتطرفين والمليشيات لتقويض النظام العربي المنهك من الانقسام.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس "في ظل الحرب الاسرائيلية على غزة والكارثة الإنسانية الناتجة عنها تبرز ضرورة التضامن وتوحيد الموقف العربي لدعم أهالي القطاع واغاثتهم وتكريس حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة بعيداً عن الاستغلال البشع لهذه المأساة من قبل المتطرفين والمليشيات لتقويض النظام العربي المنهك من الانقسام".

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