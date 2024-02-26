رئيس الدولة: التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم

المصدر: البيان

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رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بضيوف الإمارات في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، مؤكداً سموه أن التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "نرحب بضيوف الإمارات في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي. التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الدولة لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة. أتمنى للمؤتمر التوفيق من أجل نتائج تصب في مصلحة الجميع".

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