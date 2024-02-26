نجوم عرب لـ «البيان»: دبي تدير دفة تكريم العطاء الإنساني عالمياً

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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أكد عدد من النجوم العرب ضيوف حفل صناع الأمل، أن دبي تدير دفة تكريم العطاء الإنساني على مستوى العالم، وقالوا لـ«البيان» إن مبادرة صناع الأمل التي تندرج تحت مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، توقظ في كل موسم جديد لها مشاعرنا وأحاسيسنا نحو قضايا وقصص نسيجها الخيال والأمل وأبطالها شخوص يحلمون بالتغير للأفضل.

وقال الفنان والملحن المصري «أبو» إن حفل صناع الأمل في دورته الرابعة يشكل فرحة عربية كبرى كونها تضعنا أمام نماذج إنسانية تستشعر حس المسؤولية في كل ما يدور حولها، وهنا تبرز بصمة مدينة دبي التي تمتلك في رصيدها العديد من الإسهامات والمبادرات النوعية، كما تمتلك بصمتها المتفردة في الارتقاء بالمحتوى العالمي الثقافية في كافة القطاعات، والتي تعد انعكاساً ملهماً لخدمة الجمال والفن على خارطة القضايا الإنسانية.

من جهته، أكد الفنان سامر المصري أن مبادرة صناع الأمل، توجه اهتمامنا نحو قضايا وقصص نسيجها الخيال والأمل، وأبطالها أشخاص يحلمون بالتغير للأفضل لمن حولهم في المجتمع لينطلق الحلم من دائرته الصغيرة في مدينة أو دولة عربية واحدة ليطرق أبوابنا في كل بيت عربي.

كما أشار الفنان جوزيف عطية إلى أن نجاح مبادرة صناع الأمل منذ انطلاق فعالياتها لم يأتِ من فراغ، فالمحتوى الذي يقدم أمام ملايين من الناس حول العالم هو محتوى غاية في الأهمية؛ كونه يبحث في قصص مخفية، حيث يعمل صناع الأمل في الظل لخدمة الآخرين وإحداث تحولات إيجابية في واقعهم عبر تحقيق إنجازات تتمتع بمحبة صادقة للإنسان.

وترى المطربة الأردنية نداء شرارة أن مبادرة صناع الأمل تمتلك الاستحقاق الأعم والأشمل في تسليط الضوء على مسارات مختلفة للعمل الإنساني والمجتمعي الذي قد لا يلتفت له الكثيرون، أو أنه لا يحظى باهتمام من الأفراد بالدرجة الأولى رغم أن العمل الخيري والمعرفي يمثل قيمة إنسانية كبرى تتمثل في العطاء والبذل بكل أشكاله، فهو سلوك حضاري.

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