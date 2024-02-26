سفارتنا في الكويت: 6 عقود من العلاقات الراسخة بين الإمارات والكويت

المصدر: دبي - البيان

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نشرت سفارة دولة الإمارات في الكويت، على صفحتها الرسمية، تقريراً عن العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وخاصة العلاقات الثقافية، حيث تعود العلاقات الإماراتية - الكويتية إلى أكثر من 6 عقود، مؤكدة أن العلاقات الأخوية راسخة ومتجذرة، وقد تميزت منذ البداية بزخم كبير، حيث بدأت البعثة التعليمية الكويتية في الإمارات خلال عام 1955، بإنشاء العديد من المدارس، وتجهيزها قبل إعلان الاتحاد.

وأكدت السفارة أنه في عام 2006، تم إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات ودولة الكويت، لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين، الموقعة في مدينة الكويت.

وعقدت اجتماعات الدورة الأولى للجنة في العاصمة أبوظبي في مارس 2008، حيث تم التوقيع على سبع اتفاقيات بين البلدين الشقيقين في المجال الثقافي والفني والتربوي، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت السفارة في تقريرها، أن محور التعاون الثقافي في الدورة الثالثة للجنة، تضمن التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال المكتبات والثقافة والفنون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، وذلك في ديسمبر 2014.

وتم افتتاح مركز عبد الله السالم الثقافي في الكويت في فبراير 2018، بمشاركة وحضور معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، (وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة) آنذاك، في فعاليات افتتاح المركز، حيث أكدت معاليها أن الكويت الشقيقة نجحت في ريادة المشهد الثقافي على مستوى الخليج، إذ يمثل تدشين مركز عبد الله السالم الثقافي، صفحة جديدة من صفحات النجاح التي سطرها التاريخ الثقافي العريق لدولة الكويت، لما يقدمه من مراكز ثقافية ومتاحف ومعارض ومسارح وفنوناً عمرانية».

واستضاف متحف الشارقة للآثار، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، وبإشراف هيئة الشارقة للمتاحف في17 أكتوبر 2019، معرض «روائع الآثار في دولة الكويت»، وضم المعرض مجموعة نادرة من القطع الأثرية المكتشفة في عدد من المواقع الأثرية في الكويت، ويعود تاريخها إلى الفترة الممتدة بين الألف السادسة قبل الميلاد، وحتى نهاية القرن الأول الميلادي.

ونظمت الإمارات اليوم الثقافي الإماراتي في الكويت في 25 فبراير 2020، بالشراكة مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، ومنصة كلمات للثقافة والإبداع في دولة الكويت، حيث تم التنسيق لفعاليات يوم الإمارات الثقافي في مسرح مكتبة الكويت الوطنية. وتضمنت الفعاليات أمسية شعرية وندوات حوارية بعنوان «منذ ألف ليلة وليلة إلى المسخ عند كافكا: كيف أثرت الترجمة في عوالمنا؟»، بمشاركة الباحث والروائي الإماراتي سلطان العميمي، وأخرى بعنوان «واقع الرواية الإماراتية».

ووقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال التربوي، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الثقافة والفنون في نوفمبر 2020. وفي أكتوبر 2021، نظمت السفارة ندوة تعريفية، بعنوان «مزايا التعليم في الإمارات والكويت»، حيث تطرقت الندوة إلى اهتمام البلدين الشقيقين بالتعليم العالي، وتبادل الطلبة، وكذلك الأساتذة بينهما.

وفي فبراير 2022، نظمت السفارة ندوة تعريفية عن البرامج الدراسية المطروحة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لطلبة جامعة الكويت، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة الكويت، حيث حضر الندوة عدد كبير من طلبة كلية العلوم الحياتية، وكلية العلوم، وكلية الهندسة في جامعة الكويت.

في مايو 2023، حضر السفير د. مطر حامد النيادي الحفل الختامي لمبادرة تحدي القراءة العربي للعام الدراسي 2022 / 2023، وقد أشار السفير في كلمته أمام الحفل الختامي لمسابقة تحدي القراءة العربي، إلى أهمية المسابقة في ترسيخ اللغة العربية، وتنمية حب القراءة لدى جيل المستقبل والاهتمام بالمكتبة.

في يوليو 2023، افتتح رئيس البعثة بمقر جامعة الكويت موسم 2023 من برنامج «مديرو العلوم التنفيذيون»، الذي أطلقته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بمشاركة 28 من طلبة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في دولة الإمارات. وأعرب السفير في كلمته، عن سعادته بهذا التعاون الأكاديمي بين البلدين. واختتم حديثه بتوجيه الشكر لمركز الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت، وقدم لوحة تذكارية بطابع بريدي الإمارات تحب الكويت، للدكتورة أمينة فرحان مديرة المركز.

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