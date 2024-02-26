«إقامة دبي» تحتفي بالقادمين من الكويت الشقيقة بمناسبة يومهم الوطني

المصدر: دبي - البيان

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احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالمسافرين الكويتيين القادمين من دولة الكويت عبر مطار دبي الدولي، ببرنامج زاخر، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، الذي يصادف الـ 25 من فبراير من كل عام، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وتضمن البرنامج، ختم جوازات المسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة بختم دخول خاص، يجسد رمزية الاحتفال باليوم الوطني الكويتي، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية، وإضاءة البوابات الذكية باللون الأزرق، كما شاركت شخصيتا سالم وسلامة الأيقونيتان بالترحيب بالأطفال.

وأشار الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى عمق الأواصر التي تعكس التلاحم والترابط بين الشعبين الإماراتي والكويتي، والتي تتجذر في العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المتبادلة، لافتاً إلى أن هذه الاستقبال الحافل بهذه المناسبة يأتي تعبيراً عن تقدير الإمارات واحترامها لدولة الكويت قيادة وشعباً، وللعلاقات المتينة، التي يحرص الجانبان دائماً على تعزيزها وتطويرها.

يشار إلى أن إقامة دبي أطلقت منذ عدة سنوات، مبادرة الترحيب بالقادمين إلى الدولة من أبناء الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي عبر مطار دبي الدولي، في أيامها الوطنية، تضمنت إعداد برامج خاصة، واستقبال مميز، تجسد حرص أبناء الإمارات على ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية، وتعكس حفاوة الدولة بضيوفها.

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