راشد بن حميد يشيد بالخطة الاستشرافية لبلدية عجمان واستراتيجيتها

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بالخطة الاستشرافية للدائرة واستراتيجيتها الرامية لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع وتحقيق أفضل النتائج التي يلمس أثرها الجميع.

جاء ذلك خلال خلوة القيادات التي عقدت في مجلس الغاف لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية للدائرة لعام 2030 والمتوائمة مع توجهات رؤية إمارة عجمان 2030.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود الكفاءات المؤهلة بالدائرة، والتي تعمل كأسرة واحدة تتكامل مهامها وتتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المنشودة، مبيناً أن الفترة الماضية شهدت قفزة نوعية في تقديم خدمات مثالية تصل للمتعامل في أي وقت ومكان، مستندةً إلى تسخير التقنيات الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن التحسين المتواصل والتطوير المنشود يجب أن يتواصل، قائلاً: «لقد حققنا العديد من الإنجازات، ولكن طموحنا لا يزال أكبر فلا سقف للإبداع والتطوير والعمل الجاد لتوفير حياة مثالية لكل فرد في المجتمع»، داعياً القطاعات لمعالجة الطلبات بنسبة 100 % ومن دون تدخل بشري، وتقليل المرفقات لتحقق ما مقداره صفر مرفق.

من جانبه أوضح عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة أن استراتيجية الدائرة 2019 - 2023، تمكنت من وضع الأطر والمنهجيات الواضحة لضمان الاستدامة وتطوير بنية تحتية متكاملة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز