شرطة دبي تدشن منصتها في القرية العالمية لنشر التوعية الأمنية

المصدر: دبي - البيان

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دشن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، منصة شرطة دبي في القرية العالمية، والتي تستمر طوال الفترة المحددة لفعاليات القرية، بهدف تعريف الزوار بخدمات شرطة دبي المختلفة، ونشر التوعية الأمنية والشرطية، وتعزيز الحس الأمني لفئات الجمهور الخارجي.

حضر فعاليات التدشين كل من اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء عيد محمد حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير مركز شرطة الراشدية، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز جبل علي، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، واللواء عبدالله خادم بن سرور، مدير مركز شرطة بر دبي، والعميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من المسؤولين والضباط.

وتتضمن الخدمات المعروضة في المنصة مبادرة «الشرطي جارك»، و«عين الشرطة»، و«منصة ecrime»، و«خدمات مركز الشرطة الذكي SPS»، ومبادرة «على دربك، وخدمات نقاط الضواحي، وخدمات مركز حماية الدولي، وأمن المساكن، وخدمات الشرطة السياحية، وخدمات المعثورات والمفقودات»، وغيرها.

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