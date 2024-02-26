ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء بوفاة والد الشهيد محمد المنصوري

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، واجب العزاء بوفاة المغفور له مبارك حمد حسين المنصوري والد الشهيد محمد مبارك المنصوري الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الباهية في إمارة أبوظبي، عن مواساته وصادق تعازيه لذوي الفقيد وأهله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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