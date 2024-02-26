فعاليات وأنشطة متنوعة في مهرجان حتا الزراعي

المصدر: دبي - وام

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يقدم مهرجان حتا الزراعي في دورته الأولى، مجموعة من الأنشطة الزراعية والبيئية والفعاليات المتنوعة، التي تستمر حتى غد في قاعة حتا.

وتضم فعاليات المهرجان، العديد من التجارب الزراعية التفاعلية، ونكهات الطهي المحلية، وورش عمل تفاعلية حول الممارسات المستدامة في الزراعة.

ويقام المهرجان الذي تستضيفه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف، على تطوير منطقة حتا وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجلس تجار حتا. ويتميز المهرجان بجدول فعاليات متنوع، يلبي متطلبات جميع الزوار سواء كانوا مزارعين متمرسين أو من الأفراد الذين يرغبون بالتعرف على مصادر غذائهم.

وأكد مانع أحمد الكعبي، رئيس مجلس تجار حتا، أهمية منطقة حتا كإحدى أبرز المناطق الزراعية في إمارة دبي، لافتاً إلى أن منطقة حتا تضم أكثر من 200 مزرعة، و230 عزبة لتربية الحيوانات، وتشتهر بكثرة الأمطار والسدود.

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