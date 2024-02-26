إطلاق مشروع مبتكر لترسيخ مكانة الفجيرة مركزاً للتميز والتطور

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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كشف الدكتور سليمان محمد الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي والمشرف العام على خطة الفجيرة 2026، عن إطلاق مشروع مبتكر يحمل عنوان «التوجهات الرئيسية التي شكلت مستقبل الفجيرة»، بالتعاون مع جامعة هيوستن، في سياق الجهود المستمرة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة، وتعزيز دورها كمركز رئيسي للابتكار والتميز والتطور في المنطقة.

وقال إن الهدف من المشروع تحديد وتحليل العوامل الرئيسية التي من شأنها أن تحدد مستقبل الفجيرة، باستخدام أحدث الأدوات والمنهجيات في مجال استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات، كما سيوفر نظرة معمقة حول التوجهات العالمية وتأثيرها المحتمل على الإمارة، مع تقديم مجموعة من التوصيات الاستراتيجية للتعامل مع التحديات المستقبلية واستغلال الفرص الناشئة بأفضل شكل ممكن.

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