«كهرباء دبي» تنظم مؤتمر الابتكار والمستقبل

المصدر: دبي- البيان

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تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «المؤتمر السنوي للابتكار والمستقبل» في أكاديمية الهيئة غداً، بمشاركة 12 من نخبة المتحدثين والمبدعين والمبتكرين المحليين والعالميين، وذلك في إطار فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024».

وتستعرض الهيئة حالياً في جميع مبانيها أكثر من 50 مشروعاً مبتكراً، كما تبرز خلال فعالية «أسبوع الابتكار» التي تنظمها في خيمة الابتكار في مركزها الرئيسي، 14 مشروعاً مبتكراً، إضافة إلى ذلك، ستقيم الهيئة 18 ورشة عمل حضورية وافتراضية مخصصة للموظفين وطلاب المدارس، لتعزيز مشاركتهم في تصميم واستشراف وصناعة المستقبل المستدام.

فعاليات

كما تشارك الهيئة في شهر الابتكار من خلال تنظيم باقة من الأنشطة والفعاليات في مركزها الرئيسي ومجمّع قطاع توزيع الطاقة ومجمّع ورسان التابعين للهيئة، وذلك على مدار شهر فبراير الجاري، إلى جانب منصتها المشاركة في معرض الإمارات تبتكر الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في أبراج الإمارات بدبي، انسجاماً مع التزامها بتعزيز مكانة فعاليات «الإمارات تبتكر» بوصفه حدثاً وطنياً هو الأكبر من نوعه عالمياً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «باتت فعاليات «الإمارات تبتكر» مناسبة سنوية لإبراز جهود الهيئة لتحقيق توجهات دولة الإمارات ومستهدفات استراتيجياتها المستقبلية لتحويل الابتكار إلى مكون أساسي في هوية العمل الحكومي ومنهجية عمله»، مشيراً إلى الالتزام بدفع عجلة الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحول الرقمي وأحدث تقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة، لتطوير حلول استباقية تواكب التحديات المتسارعة، ودعم جهود مواصلة التميز والريادة على مستوى العالم، وتسريع مسار الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وأضاف معاليه: «تعد الهيئة من أبرز الجهات الداعمة لانتقال دبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم».

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