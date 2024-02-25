سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع استمرار تدفّق السحب الركامية اليوم على مناطق متفرقة، سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، وذلك لتأثّر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي مصحوباً بامتداد منخفض في طبقات الجو العليا مع تيار هوائي من الغرب أدي إلى تكاثر السحب الممطرة على أغلب مناطق الدولة.

وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أبوظبي في ياس والباهية وشارع الشيخ محمد بن راشد باتجاه الشهامة والبطين، وخفيفة على جسر أبو الأبيض وعلى العين في الفقع، كما سقطت أمطار خفيفة على حتا ومطار آل مكتوم الدولي بدبي ومطار زايد الدولي في أبوظبي، وطريق دبي ـ العين، وكانت متوسطة على الشارقة في خطم الملاحة ودبا الحصن والذيد ووادي الحلو وعلى شارع الشيخ خليفة باتجاه الفجيرة والفصيل والحيل ومضب ومطار الفجيرة الدولي وطريق يبسا العابر، وكانت خفيفة على فلج المعلا بأم القيوين وضاية وشوكة والرمس والسيح وإذن برأس الخيمة.

فيما نشطت الرياح الشمالية الغربية وكانت قوية أحيانا وبلغت سرعتها إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحيانا ووصل ارتفاع الموج 9 أقدام في عمق الخليج العربي.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد (الاثنين) غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

كما يتوقع أن يكون طقس الثلاثاء صحواً إلى غائم جزئياً، ويصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار، ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

وسُجلت، اليوم، أقل درجة حرارة على الدولة بمقدار 11.6 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة الخامسة والربع صباحاً، كما سجلت أعلى درجة في بدع دعفس بمنطقة الظفرة بمقدار 37.9 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز