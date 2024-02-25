محمد بن راشد: الشعوب تحيا وتزدهر بالأمل

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الشعوب تحيا وتزدهر بالأمل.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «مبادرة صناع الأمل في دورتها الرابعة، 58 ألف مشارك».

وأضاف سموه: «آلاف القصص ومبادرات الخير والعطاء، الجميع فائز، والجميع مساهم في صنع روح من التفاؤل والإيجابية في عالمنا العربي، الشعوب تحيا وتزدهر بالأمل».

وتابع سموه: «نشر اليأس هو أكبر تحد تواجهه شعوبنا العربية، ومن كان يؤمن بالأمل فليقل خيراً للأجيال العربية الجديدة أو ليصمت».

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