بث مباشر | حفل تتويج صانع الأمل في الوطن العربي

المصدر: البيان

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توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، تالا خليل من العراق بلقب صانع الأمل لعام 2024، حيث بتوجيهات سموه سيحصل جميع المتاهلين الأربعة للنهائيات على نفس قيمة الجائزة، التي تبلغ قيمتها مليون درهم.

وشهد سموه، اليوم الحفل الختامي لـ "صنّاع الأمل"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء، نظير جهودهم الإنسانية ومبادراتهم المجتمعية التي يسعون من خلالها إلى تغيير واقع مجتمعاتهم إلى الأفضل.

البث المباشر لحفل «#صناع_الأمل» 2024https://t.co/zZADLOISy4#صحيفة_البيان

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 25, 2024

حضر الحفل الختامي نخبة من الشخصيات الإعلامية والإنسانية والثقافية المؤثرة في الوطن العربي، ويقدمه الإعلاميان نيشان ديرهاروتيونيان ومهيرة عبد العزيز.

وشارك كل من الفنان حسين الجسمي والفنانة أحلام والفنانة أصالة في فقرات غنائية خلال الحفل، الذي حضور أكثر من 12 ألف شخص.

كما شارك في الحفل الفنان حمود الخضر بفقرة غنائية تحمل طابعاً إنسانياً يحفز على فعل الخير.

وشهد الحفل الختامي مشاركة الدكتور خالد غطاس، الكاتب والخبير في السلوك البشري، حيث تحدث بأسلوبه غير التقليدي، عن الأمل من منظور علمي.

ويتضمن الحفل الختامي أوبريت «الحلم العربي» الذي أعادت مبادرة «صناع الأمل» إحياءه للاحتفاء بأوائل صناع الأمل لدورتها الرابعة.

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