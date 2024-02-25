محمد بن راشد: أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للشعب الكويتي الشقيق وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد.

وكتب سموه في تدوينة على منصة إكس: نبارك للشعب الكويتي الشقيق ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد .. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها .. وأعاده علينا وعليهم بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة".

نبارك للشعب الكويتي الشقيق ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد .. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها .. وأعاده علينا وعليهم

بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة pic.twitter.com/o7ETsLeVJx — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 25, 2024

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