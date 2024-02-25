شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، مجلسي «الوقن» و«القوع» بمدينة العين بعنوان «السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية»، بحضور جمع من الأهالي، وبمشاركة أعضاء «كلنا شرطة» من إدارة الشرطة المجتمعية.

وأكد العقيد سيف نعيف العامري، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بالعين أهمية تعزيز ثقافة السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي باتباع إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث المرورية، مشيراً إلى جهود شرطة أبوظبي في التوعية والتثقيف، من خلال الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية، إلى جانب الاهتمام المستمر برفع مستوى الوعي المروري لدى الأسر بالتعاون مع الجهات المختصة.

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