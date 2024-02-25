«أصدقاء مرضى التهاب المفاصل» تطلق الماراثون السنوي

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن استعدادها التام لإطلاق الماراثون السنوي الحادي عشر، اليوم، في تمام الساعة الرابعة مساءً، تحت شعار «الحركة هي الحياة»، حيث سيشمل العديد من الفعاليات والأنشطة مثل العروضات البحرية كالتجديف والكاياك بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، إضافة إلى تخصيص استشارات وفحوصات مجانية للجمهور ومسابقات وجوائز قيمة تصاحبها عروض ترفيهية للأطفال كالرسم على الوجه والكاراتيه والتنس والعديد من الأنشطة التفاعلية المميزة، وذلك ضمن رؤية الجمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالأنشطة الصحية والمجتمعية والإنسانية، وتسليط الضوء على مرض التهاب المفاصل، إلى جانب مساندة المرضى الذين يواجهون تحديات يومية، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم ومساعدتهم على التمتع بأسلوب حياة صحي.

وتم تنظيم الماراثون السنوي بشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية مدينة الشارقة ومدينة الشارقة للإعلام «شمس» وبلدية منطقة البطائح والهلال الأحمر الإماراتي وتعاونية الشارقة وشركة فاست لمقاولات البناء.

وتشهد الفعاليات المصاحبة للماراثون تنظيم يوم علمي بمشاركة نخبة من أطباء الروماتيزم والتغذية والمختصين الصحيين والرياضين وينقسم الماراثون السنوي لخمس مراحل حسب أعمار المشاركين وقدراتهم البدنية، وسيتم في ختام الماراثون تكريم الفائزين في مختلف مراحل السباق، بالإضافة إلى تقديم مكافآت مالية للمراكز الأولى.

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