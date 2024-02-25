«تريندز» يحدّث منصة «تريندز المعرفة» لنقل المعلومة بقوالب متعددة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، عن تحديث منصة «تريندز المعرفة»، مؤكداً شعاره «استشراف المستقبل بالمعرفة»، وذلك ضمن خططه التطويرية، وليعكس التزامه بتعزيز المعرفة والمعلومات المستندة إلى البحث العلمي في المنطقة والعالم.

وجاءت هذه الخطوة، استكمالاً لمسيرة تريندز للبحوث والاستشارات في نشر المعرفة، وتعزيز التواصل العلمي، وتماشياً مع سعيه الدؤوب لتطوير أدواته ووسائله لخدمة مجتمع الباحثين والأكاديميين.

وتوفر منصة «تريندز المعرفة» عبر الواتساب، محتوى غنياً ومتنوعاً بأساليب وقوالب عديدة، تركز على التقارير والدراسات، وعروض الكتب في شتى المجالات، وذلك من خلال مادة مقروءة ومرئية، تستهدف تلبية احتياجات الباحثين والأكاديميين من المعلومات والتحليلات.

وتهدف المنصة أيضاً إلى تعزيز التواصل الفعال بين تريندز ومجتمع الباحثين والأكاديميين، وتوفير منصة تفاعلية لمشاركة الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا والتحديات، بما يعزز البحث العلمي، ويوفر قاعدة معرفية موثوقة من المعلومات والبيانات، تسهم في استشراف المستقبل.

وقال الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز: «نؤمن بأن المعرفة هي مفتاح التقدم والتطور للمجتمعات. ونسعى من خلال تأكيد شعارنا «نستشرف المستقبل بالمعرفة»، الذي اعتمده المركز منذ انطلاقه وتأسيسه، إلى التأكيد على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تساعد على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للبحث العلمي القادر، ليس فقط على استشراف الأحداث، بل المشاركة في صنعها أيضاً».

وأضاف أن «شعار «نستشرف المستقبل بالمعرفة»، سيكون حاضراً في منصات «تريندز» كافة، وفعالياته ومشاركاته في معارض الكتب والمؤتمرات والمنتديات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يعكس روح وطبيعة «تريندز» البحثية المعرفية الاستشرافية، داعياً إلى متابعة «تريندز» وجهوده البحثية، والتفاعل مع مختلف الأنشطة والفعاليات التي ينظمها».

بدورها، قالت اليازية الحوسني مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في «تريندز»، إن «تطوير منصة «تريندز» المعرفة، يهدف إلى تحسين نقل المعلومة المعرفية عبر قوالب متعددة، تتسم بالمرونة، لتعزيز نشر ثقافة المعرفة والبحث العلمي بين مختلف فئات المجتمع، وتشجيع الشباب والشابات، خاصة على الانخراط في مختلف مجالات المعرفة».

من جانبها، قالت شما الكعبي مدير إدارة مختبر تريندز الذكي، إن «مختبر تريندز الذكي، يحرص على ترجمة هذا الشعار إلى تصاميم إبداعية جذابة، تشجع وتدعم جهود المركز المعرفية، وتشجع على الانخراط في رحلة المعرفة، وأضافت أن دور مختبر تريندز الذكي، لا يقتصر على التصميم فقط، بل يعمل على تطوير أدوات معرفية مبتكرة، تُتيح الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر، عبر استخدام أحدث التقنيات الذكية».

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