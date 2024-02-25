«الإمارات للبيئة» تجمع 7002 كيلوغرام من العلب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن المشاركين تمكنوا من جمع 7002 كيلوغرام من علب الألمنيوم لإعادة تدويرها، وذلك خلال «يوم جمع علب الألمنيوم السنوي»، الذي أقيم، أمس، تحت شعار«#CANDO المستقبل في أيدينا».

وقالت حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إن إجمالي العلب المجمعة بلغ 7,002 كيلوغرام، فيما وصل إجمالي علب الألمنيوم التي تم جمعها منذ بداية البرنامج عام 1997 إلى 415028 كيلوغراماً، مما أدى إلى التخفيف من 105 أطنان مترية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ما ساهم بطريقة عملية في مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز