«برلمان الطفل» يستعرض الذكاء الاصطناعي في عيون أطفال العرب

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقشت الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، التي عقدت في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، موضوع «الذكاء الاصطناعي في عيون أطفال العرب».

وشهدت المناقشة مشاركة حافلة من 55 طفلاً وطفلة أبدوا آراءهم ولإثراء الحوار بأفكارهم واقتراحاتهم في جلسة مليئة بالنقاشات المثرية.

وأبرزت المداخلات أهمية دعم الطفل وتشجيعه على التحدث والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبله، وضرورة تطوير بيئة تعليمية تساعد الأطفال على فهم وتنمية قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي.

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