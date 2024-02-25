«مهرجان حتا الزراعي» يحتضن منتجات ومحاصيل 25 مزرعة وعزبة

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

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شهد «مهرجان حتا الزراعي»، في نسخته الأولى التي انطلقت أول من أمس، ويستمر حتى 27 فبراير الجاري، إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا من مختلف الأعمار للاستمتاع بأجواء البهجة والمتعة التي رسمتها فعاليات المهرجان، كما تعرض أكثر من 25 مزرعة وعزبة محاصيلها المتنوعة ومنتجاتها الحيوانية إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية.

احتفاء بالتراث

وقال مانع الكعبي رئيس مجلس تجار حتا إن المهرجان يأتي ضمن مبادرات اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، الداعمة لتعزيز الجانبين الاقتصادي والسياحي لحتا، ومساندة التجّار وأصحاب المشاريع الصغيرة، والاحتفاء بالتراث الغني والإنتاج الزراعي الذي تشتهر به بيئة حتا الجبلية، لافتاً إلى أن المهرجان يشكل فرصة لأهالي المنطقة لتسويق منتجاتهم ومحاصيلهم من خلال بناء شراكات مع منافذ البيع المختلفة في الدولة، ويحفزهم للمحافظة على مهنة الآباء والأجداد الذين كانت حرفتهم ومهنتهم الأساسية زراعة المحاصيل وتربية الماشية.

وأضاف أن منطقة حتا تضم قرابة 223 مزرعة تنتج أكثر من 25 محصولاً متنوعاً من الفواكه والخضروات، ويسعى ملاك المزارع لزراعة محاصيل جديدة من خلال تبني أساليب زراعية مستدامة وذكية تحافظ على البيئة والموارد.

وتابع: كما توجد أكثر من 200 عزبة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية وإكثارها تضم سلالات مختلفة ونادرة، ينتج ملاكها أصنافاً من الأجبان والألبان والسمن الحيواني والبيض وغيرها.

ويحتضن المهرجان برنامجاً ديناميكياً من ورش العمل والجلسات الحوارية للمزارع المحلية، بهدف دعم القطاع الزراعي في دبي.

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