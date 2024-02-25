«طرق دبي» تنال شهادة «الآيزو» في الاستدامة المالية

المصدر: دبي - البيان

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حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة «الآيزو» في مجال «الاستدامة المالية»، لتكون بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

ومنح المعهد البريطاني للمعايير «BSI» الشهادة للهيئة، التي تمكنت بدورها من تحقيق الشروط كافة، التي تضمنت تنفيذ ورشة تدريبية داخلية من قبل الشركة لفريق الإدارة المالية في الهيئة لفهم متطلبات المعيار وكيفية تطوير نظام العمل في الإدارة، وقيام فريق الإدارة بتحويل تعلمهم إلى ممارسة وتنفيذ متطلبات نظام العمل.

وقال أحمد علي الكعبي مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات: «تتناسب جهود الهيئة في مجال الاستدامة المالية والتي تتمثل في امتلاكها إطاراً قوياً للإدارة المالية متوافق مع الخطة الاستراتيجية، وتأسيس نظام الإدارة الشامل لضمان التخطيط السليم والتنفيذ والرصد والإبلاغ ودعم كل ذلك بمبادرات وبرامج متنوعة من خلال الإطار العام، الذي يعتمد على نموذج التحسين المستمر والحوكمة لضمان نجاحها».

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