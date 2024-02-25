تكريم موظفي منفذ حتا لحصوله على تصنيف 6 نجوم

المصدر: دبي ـ البيان

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كرّم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي فريق عمل منفذ حتا الحدودي بمناسبة حصوله على تصنيف 6 نجوم، مستشهداً خلال التكريم بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال سموه: «إنه تكريم مستحق لفريق مخلص لدولته، متفانٍ في خدمة البشر»، مؤكداً ضرورة الاقتداء بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والإخلاص لدولة الإمارات والتفاني في سبيل إسعاد المتعاملين.

وأشار الفريق محمد المري إلى أن منفذ حتا البري يعتبر من أهم المنافذ التي تربط دولة الإمارات بالدول المجاورة، وأن تكريم المنفذ بتصنيف الـ6 نجوم وفقاً لنظام النجوم العالمي، يفتح صفحة جديدة من التحديات أمام موظفيه، لأن المقبل سيأتي بمسؤوليات أكبر وسيكون الضوء مسلطاً عليهم. واصفاً حتا بالجميلة والتي لا تستحق ولا يليق بها إلا العمل المخلص والمتفاني.

وأكد مدير عام إقامة دبي خلال كلمته على ضرورة تبني كافة الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص العاملة في حتا مشروعاً مشتركاً لكي تكون مدينة الـ6 نجوم وأكثر، بحيث تسعى لأن تقدم حتا خدمات حكومية وخاصة ومرافق ومحلات تجارية تقدم تجربة مميزة لزوارها والمقيمين فيها، وتتكامل جهود تلك القطاعات المختلفة لكي تكون خدمات وجهود تلك الجهات والمرافق والمحلات بمستوى 6 نجوم وأكثر.

ويأتي حفل التكريم كجزء من جهود إقامة دبي الرامية إلى تقدير الكفاءات والعناصر البشرية وفي إطار تعزيز جودة حياة الموظفين إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في خدمة المجتمع وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في الخدمات المقدمة، وبما يرسخ ثقافة العمل التشاركي المتكامل.

وشهد حفل التكريم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي واللواء عبيد بن مهير نائب مدير عام إقامة دبي.

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