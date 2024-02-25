شرطة دبي توعي سائقي دراجات توصيل الطلبات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، يوماً توعوياً وترفيهياً لسائقي دراجات توصيل الطلبات في «دانوب سبورتس وورد» بدبي، بهدف توعية السائقين للالتزام بقواعد السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، وتحفيزهم في ذات الوقت، الأمر الذي يسهم في دعم الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي، المتمثلة في تقليل حوادث الوفيات.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قطاع توصيل الطلبات يعتبر أحد القطاعات اللوجستية المهمة ذات طبيعة عمل خاصة، تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة، تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين.

منوهاً باهتمام شرطة دبي بنشر ثقافة السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، منوهاً بضرورة توعية وتثقيف السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، ورفع مستوى الالتزام المروري لديهم، ومؤكداً أن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وقيادة أيّة مركبة لا تتوافر فيها شروط وإجراءات السلامة المرورية .

وفي هذا الصدد، نظمت إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، يوماً توعوياً وترفيهياً لسائقي دراجات توصيل الطلبات، في كل من شركة طلبات وكريم وديلفرو ونون وانستاشوب، في دانوب سبورتس وورد بدبي .

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