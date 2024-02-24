"الفارس الشهم 3" تحتفل بحق الليلة في المستشفى الميداني الإماراتي بغزة

ت + ت - الحجم الطبيعي

في لمسة إنسانية أدخلت الفرحة إلى قلوب الأطفال في مستشفى الميداني الإماراتي بغزة أحيى متطوعو عملية الفارس الشهم3 تقاليد" حق الليلة" خلال زيارة للأطفال الجرحى الذين يتلقون العلاج داخل أسوار المستشفى، لمناسبة المنتصف من شهر شعبان، الذي يصادف اليوم السبت 24 من فبراير 2024.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز