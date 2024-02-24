«طرق دبي» تنال شهادة الأيزو في الاستدامة المالية

المصدر: البيان

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حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة الأيزو في مجال (الاستدامة المالية) لتكون بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط. وقد منح المعهد البريطاني للمعايير (BSI) الشهادة للهيئة التي تمكنت بدورها من تحقيق الشروط كافة، التي تضمنت تنفيذ ورشة تدريبية داخلية من قبل الشركة لفريق الإدارة المالية في الهيئة لفهم متطلبات المعيار وكيفية تطوير نظام العمل في الإدارة، وقيام فريق الإدارة بتحويل تعلمهم إلى ممارسة وتنفيذ متطلبات نظام العمل.

جهود الهيئة في الاستدامة المالية

وقال أحمد علي الكعبي مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات: "تتناسب جهود الهيئة في مجال الاستدامة المالية والتي تتمثل في امتلاكها إطاراً قوياً للإدارة المالية متوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى تأسيس نظام الإدارة الشامل لضمان التخطيط السليم والتنفيذ والرصد والإبلاغ ودعم كل ذلك بمبادرات وبرامج متنوعة من خلال الإطار العام، الذي يعتمد على نموذج التحسين المستمر والحوكمة لضمان نجاحها، كما عملت الهيئة على تنويع الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين قيمة الأصول."

نتائج تطبيق الاستدامة المالية

وأضاف الكعبي: أن من أبرز النتائج الملموسة لتطبيق الاستدامة المالية تطوير الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بمتطلبات هذه الاستدامة وإجراء الرقابة والحوكمة، ووضع خطة انتقالية وخطة تنفيذ استراتيجية وتحليل سيناريو وتقييم تأثير المخاطر، وإصدار تقرير يوضح تأثيرات الاستدامة المالية والتقدم والأداء والنتائج.

ومن نتائج تطبيق الاستدامة المالية أيضاً دمج المبادئ الأساسية للإستدامة المالية في العمليات والأنشطة والمنتجات والخدمات، وموائمة الاستراتيجية والعمليات مع المتطلبات التنظيمية لتوقعات أصحاب القرار، وزيادة شفافية السياسات والعمليات والاستدامة التنظيمية والأداء.

الاستدامة المالية وارتباطها بالاستراتيجية

إن (الاستدامة المالية) هي عملية تنظيم الأعمال المالية وإدارة التأثيرات الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، التي تمثل نهجاً وسياسةً تتبعها الإدارة لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الاقتصادية والبيئة وتسخيرها لخدمة المجتمع، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق مبادئ ومتطلبات التنمية المستدامة وتحديد آليات تطبيق أفضل الممارسات ودمجها داخل منظومة الأعمال والخدمات، لضمان تكاملها مع جميع الأنشطة والمبادرات والمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للهيئة.

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