عبدالله بن زايد ووزير خارجية كوستاريكا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الجانبان، مسارات التعاون المشترك وسبل استثمار الفرص المتاحة لتنميته، خاصة في أعقاب إنجاز البلدين محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، والحرص المشترك على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية البناءة بما يدعم أهداف البلدين التنموية وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

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