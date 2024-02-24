حاكم الشارقة يوجّه بـ 7.9 ملايين يورو لرقمنة 30 ألف كتاب في «مكتبة جوانينا» البرتغالية

المصدر: الشارقة - البيان

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وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص منحة مالية قدرها 7.9 ملايين يورو، لرقمنة 30 ألفاً من الكتب والمخطوطات النادرة التي تحتضنها «مكتبة جوانينا» التابعة لجامعة كويمبرا البرتغالية، إحدى أهم المكتبات التاريخية في العالم، والتي تعد جزءاً من التراث العالمي لليونسكو.

وتتركز موضوعات هذه المخطوطات على تاريخ الخليج العربي وخاصة أثناء فترة السيطرة البرتغالية على المنطقة. وتجسد منحة صاحب السمو حاكم الشارقة، رؤية سموه في تيسير سبل الوصول لمصادر المعرفة، والاستفادة من خيارات التكنولوجيا المعاصرة في دعم الجهود البحثية في المنطقة العربية والعالم، حيث سيتيح مشروع رقمنة المكتبة الفرصة للباحثين والقراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، فرصة الاطلاع والبحث في مراجع ومصادر نادرة في مختلف الحقول المعرفية.

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