«تريندز» والمعهد البرازيلي الأفريقي يستعرضان البحث العلمي في استشراف الأحداث

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات جلسة حوارية جمعت باحثي المركز مع وفد المعهد البرازيلي الأفريقي، برئاسة الدكتور جوان بوسكو مونتي، تركزت حول سبل تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين من خلال التشارك في إصدار المطبوعات، وتنظيم الموائد المستديرة والفعاليات العلمية، وتبادل الباحثين والمتدربين.

جاء ذلك لدى زيارة الوفد لمقر مركز تريندز في أبوظبي، حيث تعرف كل طرف على الاهتمامات البحثية للطرف الآخر، وتمت مناقشة آفاق التعاون ومجالاته المتعددة، وأكد الجانبان أهمية فتح آفاق التعاون البحثي بينهما، والاطلاع على التجربة البرازيلية والاستفادة منها بما يخدم المعرفة.

وشدد باحثو «تريندز» على أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية ال عالمية، مشيرين إلى أن «تريندز» كمركز بحثي عالمي التوجه، والمعهد البرازيلي الأفريقي يمتلكان من الخبرات والكفاءات ما يساهم في تعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات والمعارف.

وأكد الدكتور جوان بوسكو مونتي، رئيس المعهد البرازيلي الأفريقي، على أهمية المراكز البحثية في قراءة الأحداث واستشراف مآلاتها، مشيداً بجهود «تريندز» وإصداراته وتنوع مجالات دراساته، معرباً عن تطلعه للتعاون معه في عدد من المجالات البحثية والتدريبية واستطلاعات الرأي وغيرها.

وتخلل الجلسة نقاش مفتوح بين باحثي «تريندز» وجوان بوسكو مونتي، تم خلاله تبادل الآراء حول مختلف القضايا التي تم طرحها، والتأكيد على أن البحث العلمي هو أساس التقدم العلمي والتكنولوجي، وأن الدول التي تستثمر في البحث العلمي هي الدول التي ستقود العالم في المستقبل.

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