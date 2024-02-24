شرطة دبي تكرم الإدارات المتميزة خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، فعاليات الحفل السنوي لقطاع شؤون الإدارة، وذلك في مسرح الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وكرّم مختلف الإدارات العامة في قطاع شؤون الإدارة، ومركز شرطة دبي الصحي، على النتائج الإيجابية والتميز الوظيفي التي حققوها في مؤشرات الأداء، والجوائز التي حصلوا عليها محلياً ودولياً.

وقال اللواء أحمد رفيع: نحرص في القيادة العامة لشرطة دبي على الاحتفاء بالإنجازات وتكريم المُبدعين، فسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يقول: «نحن نكرم وطننا عندما نكرم من يخدم هذا الوطن العزيز الذي يعطي أبناءه وبناته بلا مِنّة، وليس لعطائه حدود، أو شروط، لذا فهو يستحق منا كل التكريم». وأكد أن نجاح القيادة العامة لشرطة دبي هو انعكاس لنجاح كل فرد، ونتيجة حتمية للعمل بتفان، وإخلاص في أداء الواجبات والمهام بانسجام وتعاون، وبروح الفريق الواحد.

وأضاف: «إن نجاحات قطاع شؤون الإدارة خلال العام الماضي تحققت بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات سيدي معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي»، مؤكداً أن جهود القطاع مُتميزة في تطوير العمل والسعي الدؤوب نحو التميز والريادة العالمية. وأشار إلى أن قطاع شؤون الإدارة ساهم خلال العام الماضي في تحقيق 41.6 % من الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، و58 % من معايير منظومة التميز الحكومي وفئة النخبة على مستوى القوة، الحصول على 17جائزة مؤسسية خلال عام 2023 منها 7 جوائز عالمية و5 جوائز إقليمية و5 جوائز محلية.

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