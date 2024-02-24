«كهرباء دبي» و«المختبر الخليجي» يستعرضان مشاريع الطاقة المتجددة

المصدر: دبي ـ البيان

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في إطار برامج الشهادات المهنية والدورات التدريبية الهادفة إلى توسيع انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتسريع انتقال الطاقة، نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، دورة تدريبية مكثفة حول العوامل الأساسية التي تلعب دوراً حاسماً في ضمان تطوير وتسليم مشروع طاقة متجددة وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة. وحصل خريجو البرنامج على «شهادة المعايير الدولية: التحليل المالي لمشاريع الطاقة المتجددة».

واستقطبت الدورة حاملي درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الهندسة الميكانيكية/ الكهربائية أو مجالات هندسية أخرى، والاحترافيين الحاصلين على شهادة جامعية في التمويل والمتخصصين في تمويل المشاريع وتقييم مشاريع الطاقة المتجددة. وأتاحت الدورة للمشاركين اكتساب المهارات والثقة المطلوبة لتطوير نموذج مالي متكامل لمشاريع الطاقة المتجددة يشمل التخطيط والاستثمار وتحليل الجوانب المالية.

مسيرة تطوير

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ندعم مسيرة تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وصقل مهارات ومعارف الخبراء والشباب، مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية، ليكونوا مساهمين فاعلين في استشراف وصناعة مستقبل الطاقة المتجددة، وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ويعد مركز الابتكار، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بمثابة منصة تعليمية عالمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وحاضنة عالمية للابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة ونشر المعرفة، من خلال شراكاته القوية والبناءة مع الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة. وتم تزويد المركز بأحدث التقنيات الحديثة للطاقة المتجددة والنظيفة، كما يوفر باقة من التجارب العلمية التفاعلية، ما يجعله وجهة مثالية للمهتمين بتوسيع معارفهم وخبراتهم الفنية والعملية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة».

من جهته، قال المهندس سعيد أبو بكر بالحداد، المدير العام لشركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة: «يلعب المختبر الخليجي للطاقة المتجددة دوراً مهماً في دعم التحول للطاقة النظيفة من خلال مبادرات توطين المعرفة وتقديم نفسه حاضنة لبرامج البحوث والتطوير والابتكارات، يُعد المختبر الخليجي أحدث وأكبر مركز للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسهمت دول مجلس التعاون ممثلة بهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تأسيس المختبر تماهياً مع توجهاتها في تطوير مزيج الطاقة وتوطين خدمات الاختبارات والتفتيش والاستشارات، نعتز بشراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي والتي نهدف من خلالها لتضافر الجهود، لتمكين الشباب والشابات من مواطني دول المجلس في القطاع وبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز المحتوى المحلي».

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