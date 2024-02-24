«محمد بن راشد للإسكان» تكرّم الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

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احتفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بشركائها الاستراتيجيين خلال «ملتقى الداعمين للخدمات الإسكانية» الذي أقيم في دبي، أول من أمس. ويهدف الملتقى إلى تكريم الجهات والمؤسسات التي قدمت دعماً متميزاً لبرامج ومبادرات المؤسسة الإسكانية خلال العام الماضي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الداعمة.

وأعربت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء والداعمين وتعاونهم الفعّال الذي أسهم في تحقيق الأهداف الإسكانية والتنموية للمؤسسة. وأكدت على أهمية الشراكة مع القطاعين العام والخاص في إطار سعي المؤسسة لتقديم حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين.

وشهد الملتقى عرض فيلم وثائقي قصير يسلط الضوء على أبرز إنجازات المؤسسة في مجال الإسكان والمشاريع التي تم تنفيذها بدعم من الشركاء.

كما شهد الملتقى توقيع عدة اتفاقيات شراكة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الإسكانية وتطوير مشاريع إسكانية جديدة تخدم شرائح مختلفة من المجتمع.

وتم تكريم الجهات الداعمة، تقديراً لجهودها المستمرة ودعمها السخي الذي يعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية. وأكدت المؤسسة على أن هذا التكريم رسالة شكر وعرفان للشركاء الذين يشاطرون المؤسسة رؤيتها نحو تحقيق مستقبل أفضل للإسكان في دولة الإمارات.

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