«مبروك مزرعتك» تعزّز الاستدامة الاستباقية بـ7 خدمات

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن مبادرة «مبروك مزرعتك» تسهم في تعزيز الجهود المستدامة الاستباقية لدعم الزراعة والاكتفاء الذاتي في إمارة أبوظبي، حيث تعرف مالكي المزارع الجديدة بالخدمات التي يتم تقديمها من الهيئة وتشمل 7 خدمات استباقية تتضمن خدمة الري الجماعي من خلال توفير مياه الري من محطات الري الجماعي في المناطق التي تتوفر فيها، إلى جانب توفير إرشاد فني زراعي لأفضل الممارسات الزراعية، وخدمة إصدار شهادة بيانات المزرعة والتي يتم من خلالها إصدار شهادة بيانات مزرعة تطلب من جهات معنية بغرض زيادة عمالة المزرعة، والتسجيل في برنامج الممارسات الزراعية الجيدة والتي تهدف إلى حصول مزارع إمارة أبوظبي على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة المحلية (Abu Dhabi GAP)، وهي أيضاً شهادة معتمدة عالمياً، تُمنح للمزارع التي تطبّق المعايير الحديثة والسليمة.

دعم مُلاك

وأوضحت الهيئة أنها تدعم مُلاك المزارع الجدد بالعديد من الخدمات الأخرى المتمثلة في خدمة حراثة وتسوية التربة للمزرعة من خلال توفير جرار زراعي لحراثة وتسوية التربة الزراعية في المزرعة.

كما أطلقت الهيئة مؤخراً، خطة لتوصيل المياه المعاد تدويرها لأكثر من 1.600 مزرعة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، والتي تنسجم مع خطة إمارة أبوظبي للتوسُّع في استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة مع أهداف الاستدامة الشاملة.

ويتناغم المشروع مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والرامية إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21 %، وخفض مؤشِّر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، لضمان استدامة تأمين إمدادات المياه.

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