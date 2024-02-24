أعضاء المجلس التنفيذي: 21 عاماً والهدف واحد.. دبي عالمية بكل المعايير

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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شدد أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي على جهود المجلس على مدى 21 عاماً ودوره في دعم تنفيذ رؤية الإمارة الرامية إلى الارتقاء بدبي لمصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة حول العالم، مشيرين إلى دور المجلس في دفع عملية التنمية في دبي ودوره الحيوي في النجاحات العديدة التي حققتها دبي على صعيد الخدمات التي تستهدف رفاه الناس، وأكدوا أنه ومنذ 21 عاماً والهدف واحد: دبي عالمية بكل المعايير.

حراك تنموي

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهد على مدى 21 عاماً حراكاً نهضوياً وتنموياً لا يهدأ، استطاعت من خلاله حكومة دبي تبوؤ مراكز حكومية متقدمة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد معاليه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت دوماً وستظل أبداً منارة مرشدة للمسؤولين الحكوميين.

وشدد على تفرد الخط القيادي الذي انتهجه للمجلس التنفيذي كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي واصفاً قيادتهما بالملهمة.

خطط استراتيجية

وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «قام المجلس التنفيذي لإمارة دبي منذ تأسيسه في عام 2003 بالدور الرئيس لتطوير خطط دبي الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واليوم وبقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تواصل جميع الفرق من كافة الجهات الحكومية التنسيق والتعاون والتكامل والعمل الجاد بروح الفريق الواحد لمواكبة تطلعات المجتمع واستباق احتياجاتهم وتقديم خدمات نوعية تتجاوز التوقعات وتتصدر المؤشرات، لتظل دبي وجهة الساعين إلى البناء والنماء والإنجاز والتميّز في تطوير الحاضر وتصميم المستقبل». وأكد معاليه أن المجلس يواصل تأدية مهامه لتعزيز ريادة دبي العالمية في العمل الحكومي الذي يحقق الأثر المجتمعي المتكامل.

ريادة عالمية

ومن جانبه أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن المجلس التنفيذي استطاع على مدار السنوات الـ21 الماضية تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى جعل حكومة دبي رائدة عالمياً في العمل الحكومي، والارتقاء بالإمارة إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة في العالم، والدفع بعملية التنمية الشاملة في دبي نحو المقدمة، منوهاً معاليه بما حققته إمارة دبي من إنجازات استثنائية عززت مكانة الإمارة عالمياً، وما زال العمل مستمراً لتحقيق تطلعات وطموحات مستقبلية أكثر ريادة وتميزاً.

دور محوري

وإلى ذلك تقدم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عضو المجلس التنفيذي، بالتهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 21 لتأسيس المجلس التنفيذي في الإمارة.

وأكد معالي مطر الطاير، أن المجلس التنفيذي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حقق نقلة نوعية في تطوير أداء العمل الحكومي لهيئات ودوائر حكومة دبي، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في الإدارة الحديثة، إضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات التي لها دور محوري في تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون دبي المدينة الأجمل والأفضل للحياة في العالم، والوجهة الأساسية لرواد الأعمال والاقتصاد.

تنمية مستدامة

ومن جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي يضع ويقر ويتابع خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي الذي يرأس مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي ويتابع تنفيذ الخطط الاستراتيجية والسياسات والمبادرات والمشاريع التي من شأنها دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة.

خطى واثقة

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن المجلس التنفيذي لحكومة دبي وعلى مدى 21 عاماً مضت، وهو يسير بخطى واثقة من إنجاز إلى إنجاز، مستلهماً قوته ومقومات نجاحه في التخطيط والإشراف والمتابعة ورسم السياسات المستقبلية، من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن توجيهات سموه السديدة، التي صنعت من حكومة دبي حكومة نموذجية عالمية يحتذى بها.

تطوير العمل

وقدم سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي وإلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي الموقر بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المجلس.

وقال: إن المجلس التنفيذي لإمارة دبي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حقق إنجازات متميزة ونجاحات غير مسبوقة في تطوير العمل الحكومي تبشر بمسيرة مشرقة لمستقبل الإمارة.

فقد استند سموه على النهج الذي رسّخه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والإدارة واستشراف المستقبل، واستقى من مدرسة والده الحكمة والحنكة، حتى غدت دبي عاصمة اقتصادية وتجارية وسياحية بامتياز.

إنجازات نوعية

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: 21 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهدت خلالها الإمارة نقلات وإنجازات نوعية عانقت المراكز الأولى عالمياً في مجالات حيوية، ورسخت موقعها على خارطة العالم كمركز تجاري واقتصادي وسياحي، وصلة وصل بين دول العالم، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي درّة المدن وأفضلها للعمل والعيش والزيارة في العالم، ومقصداً للباحثين عن فرص التميز والريادة.

ورسخ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بقيادته المجلس، نهجاً قيادياً ركيزته التخطيط الاستراتيجي، والتركيز على المستقبل لجعل حكومة دبي رائدة عالمياً في العمل الحكومي.

وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي يسعى منذ تأسيسه إلى ضمان ازدهار المجتمع، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذلك تطوير وتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.

جودة حياة ورفاه

وبدوره قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: المجلس علامة فارقة في تاريخ إمارة دبي، فمنذ تأسيسه شهدت الإمارة تحولات وإنجازات كبرى تفوق الطموح، وعطاء مستدام على كافة الصعد.

وعلى الصعيد المحلي شهدت إمارة دبي ممارسات مستدامة تضمن تعزيز جودة حياة ورفاه المواطنين، وكذلك على الصعيد الحكومي، وعملية صنع القرارات الحكومية وتسريع وتيرة تنفيذها، باتجاه تحقيق سعادة المجتمع ومواكبة تطلعات وطموحات مواطني دبي والمقيمين فيها مما جعل حكومة دبي أنموذجاً يحتذى به في كافة حكومات العالم.

تشكيل المستقبل

وأكّد المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ المجلس التنفيذي لحكومة دبي يمضي بثقة وخطوات راسخة نحو تحقيق الإنجازات وتشكيل المستقبل على كافة الصُعد في إمارة دبي، وفقاً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي ظلّ القيادة الشابة والطموحة المتجسّدة بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأخيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث نهلا مهارات القيادة والإدارة الحكوميّة من مدرسة والدهما صاحب السمو حاكم دبي.

ركيزة بناء

ورفع الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، أصدق معاني التهنئة والتبريكات بالذكرى الـ 21 على تأسيس المجلس، مؤكداً التزام «إقامة دبي» بالعمل الجاد والمخلص لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية، والارتقاء بمكانة إمارة دبي على الساحة العالمية، من خلال بذل مزيد من الجهود، والعمل المتواصل على استشراف المستقبل بمختلف تحدياته وفرصه، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، وتطوير أدوات العمل للارتقاء بالجاهزية والاستعداد لتحقيق رؤية الإمارات 2031، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

رفعة دبي

وهنأ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة مرور 21 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وقال: كان خطوة هامة نحو تطوير ورفعة دبي، ويمثل محطة تاريخية هامة في رحلة الامارة نحو التقدم والتطور.

مفاهيم جديدة

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: إن مسيرة الإنجازات التي حققها المجلس التنفيذي لحكومة دبي على مدار واحد وعشرين عاماً قد رسّخت مفاهيم جديدة في ريادة العمل الحكومي، وقدّمت مستوى رفيعاً ونوعيّاً في التميز، وتحقيق التفرّد المستدام الذي تنتهجه دبي.

وأوضح د. بالهول أن معايير التنافسية العالمية التي تقوم عليها قدرات حكومة دبي، وما تقدمه من خدمات بكفاءة وجودة ومرونة، وما يرسمه المجلس من استراتيجيات، وما يتبناه من ممارسات وأطر عمل ابتكارية، هي انعكاس لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي من خلالها كانت الإنجازات الاستثنائية عنواناً لحكومة دبي.

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