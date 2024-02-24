محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تمنياتنا للسعودية بدوام العزة والمنعة والمجد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة يوم التأسيس.

تهنئة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة يوم التأسيس، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة ويديم عليها العزة والمنعة».

استقرار

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة «إكس»: «نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق يوم التأسيس.. حفظ الله المملكة، وأدام عزها ومجدها واستقرارها».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز