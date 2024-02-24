مفتتحاً "قمة الشركات الناشئة".. سعود بن صقر: ريادة الأعمال ركيزة أساسية في استراتيجية رأس الخيمة الاقتصادية

المصدر: وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الشركات الناشئة القائمة على التقنيات الحديثة والابتكارات المتطورة، محرك رئيسي لنمو وازدهار الاقتصادات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها العالمية، موضحاً أن الاستثمار في الطاقات والأفكار الشبابية الملهمة وتحويلها إلى مشاريع إبداعية، يعدُ ركيزة لمواجهة التحديات العالمية في العديد من القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه "قمة الشركات الناشئة" بفندق "لونغ بيتش كامب جراوند" برأس الخيمة والتي تستمر حتى 28 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 120 شركة ناشئة، وأكثر من 20 متحدثاً وخبيراً دولياً وبحضور نحو 1,000 مشارك، و2,000 زائر وضيف، من أكثر من 30 دولة حول العالم، لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وبناء الشراكات وتعزيز التواصل بين الشركات الناشئة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأشار سموه إلى أن ريادة الأعمال ركيزة أساسية في استراتيجية رأس الخيمة الاقتصادية، ورافدٌ مهم لتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية لريادة وممارسة الأعمال، مؤكداً أن لرواد الأعمال الشباب دوراً محورياً في تحقيق النمو الاقتصادي، وأن الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوّفرها اقتصاد دولة الإمارات يدعم نجاح الشركات الناشئة في العديد من المجالات.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برواد الأعمال المشاركين.. مؤكداً أهمية هذه الفعاليات الدولية المتخصصة للشركات الناشئة والتي من شأنها أن تعزز الشراكات، وتفتح المجال لتبادل الأفكار بين رواد الأعمال من مختلف دول العالم، وتقودهم لمشاركة تجاربهم، وخبراتهم، الأمر الذي يهدف إلى خلق بيئة محفزة تساعد على النمو والازدهار والتوسّع في الأسواق العالمية.

تتضمن القمة - التي تعد ملتقىً دولياً يجمع رواد الأعمال من مختلف الشركات الناشئة - ورش عمل إرشادية موجهة لتنمية الأعمال، وحلقات نقاشية بمشاركة خبراء دوليين، فضلاً عن إتاحة الفرصة لرواد الأعمال الشباب للتواصل المباشر مع المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار لبناء الشراكات، والتنافس من أجل الحصول على عدد من الجوائز المخصصة للشركات الناشئة.

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