«الوطني» يبحث التعاون مع برلمانات تركيا وأذربيجان وتايلاند والمالديف

المصدر: باكو - وام

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بحث المجلس الوطني الاتحادي سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية مع كل مجلس الأمة الكبير في جمهورية تركيا، ومجلس النواب في مملكة تايلاند، ومجلس الشعب في جمهورية المالديف، وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، كلاً على حدة؛ نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة الكبير في جمهورية تركيا، ووان محمد نور مثا رئيس مجلس النواب في مملكة تايلاند، ومحمد إسلام رئيس مجلس الشعب في جمهورية المالديف.

وأكد الدكتور طارق الطاير أن العلاقات الثنائية مع تركيا وتايلاند والمالديف تشهد تطوراً على مختلف الصعد، وذلك بفضل حرص القيادة على تعزيزها وتقويتها ودفعها نحو آفاق أرحب.

ووقع المجلس الوطني الاتحادي، مذكرة تفاهم مع برلمان أذربيجان، لتأطير التعاون البرلماني بين الجانبين، والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور طارق حميد الطاير مع صاحبة غافاروفا رئيسة برلمان أذربيجان. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني، والتأكيد على أهمية استمرار عقد اجتماعات لجان الصداقة بين البرلمانين. وقدم الدكتور طارق الطاير، في بداية اللقاء، التهنئة لحكومة وشعب أذربيجان بمناسبة إعادة انتخاب إلهام علييف رئيساً للجمهورية.

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