رئيس الدولة ونائباه يهنئون إمبراطور اليابان بيوم ميلاده وسلطان بروناي ورئيس غويانا باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة يوم ميلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى السلطان الحاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الإمبراطور ناروهيتو والسلطان الحاج حسن البلقية والدكتور محمد عرفان علي.

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