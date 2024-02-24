ممثلو شركات في «جلفود»: دبي البوابة الرئيسية لأسواق العالم

المصدر: دبي - وام

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أكد ممثلو الشركات العالمية العارضة في فعاليات معرض الخليج للأغذية «جلفود 2024»، أن دبي بوابة رئيسة للأسواق الإقليمية والعالمية، ومنصة لاستعراض تجاربهم الجديدة في الإنتاج الزراعي والمنتجات الغذائية وحلول التغليف والاستدامة.

وقال ماديس كالاس، وزير الشؤون الإقليمية في إستونيا، إن «جلفود» يعد وجهة مثالية لشركات الأغذية والمشروبات الإستونية التي تركز على الاستدامة، للتعريف بمنتجاتها واستكشاف فرص التعاون وإقامة الشراكات، لافتاً إلى أن الإمارات تتمتع باستقرار اقتصادي وفرص مزدهرة لبناء الشراكات والاستثمار، فضلاً عن توجهاتها لتعزيز الابتكار والاستدامة.

وأوضح أن «جلفود 2024» يمثل لمنتجي المواد الغذائية والمشروبات في إستونيا، أكبر وأهم معرض، وفرصة لعرض التقنيات الغذائية الإستونية مثل التكنولوجيا الحيوية، مشيراً إلى أن منصة «أطايب إستونيا» تستعرض منتجات 18 شركة رائدة.

وقال إن منتجات بلاده مصنفة من قبل هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، كثاني أنظف أغذية على مستوى أوروبا، وذلك لأن 23% من الأراضي الزراعية في إستونيا تعتمد على الزراعة العضوية، فضلاً عن أن هواءها ومياهها يصنّفان من الأنقى والأنظف عالمياً، إلى جانب اعتماد منتجي الأغذية الإستونية على التقنيات المبتكرة التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي.

من جهته، قال تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية، إن الإمارات تعد سوقاً رئيسياً لبلاده ونقطة حيوية للوصول إلى أسواق أخرى في المنطقة، مبيناً أن الإمارات صدرت إلى كندا العام الماضي منتجات غذائية بقيمة وصلت إلى 50 مليون دولار، في حين تصدر كندا منتجات بقيمة 700 مليون دولار سنوياً إلى الإمارات، كما شكلت الشركات الكندية العام الماضي 45% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

بدوره، قال نيلز هوجارد، مدير عام شركة «تتراباك» المنطقة العربية، إن «جلفود» منصة لعرض المنتجات المستدامة ومشاركة الرؤى حول حلول التصنيع وقطاع تعبئة وتغليف المواد الغذائية ودفع التغيير الإيجابي في القطاع، مؤكداً أهمية المعرض لعقد الصفقات واستكشاف فرص جديدة في مجال الأعمال وتقديم حلول للتحديات العالمية المتطورة والناشئة ضمن قطاع الأغذية.

من جهته، قال مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة «أغذية»، إن المشاركة ضمن أهم معارض قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم في مدينة دبي، تعزز تواجد المجموعة في الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم وتسهم في توسيع نطاق وصول منتجاتها إلى 45 دولة.

في السياق، أكد عيسى آدم إبرهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «بيج أبل سويت»، أن «جلفود» ينبض بالحياة مع كل نسخة جديدة ويشارك الجمهور العالمي في تحديد اتجاهات المستهلكين، كما يساعد على عقد الشراكات المختلفة وفتح أسواق جديدة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب آسيا، لافتاً إلى أن الشراكة مع العلامة الإيطالية «باربرا» أسهمت في جلب ثقافة القهوة الإيطالية إلى مناطق الخليج العربي عبر بوابة «جلفود».

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